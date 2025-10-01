Mattinata di festa nel parco di Fondazione La Pace, dove è stata inaugurata la nuova sede dell’Associazione CondiVivere alla presenza di numerosi ospiti, in una palazzina che giaceva inutilizzata ed è stata ristrutturata.

CondiVivere a Cremona è nata due anni fa, fondata da famigliari, operatori del sociale e persone con disabilità con il desiderio di promuovere inclusione e nuove opportunità di vita. Ha realizzato il primo cohousing sul territorio e ora fa un passo ulteriore.

Per sostenere i giovani nel percorso di indipendenza, è stata creata nella palazzina una “palestra delle autonomie” dove si lavora su diversi ambiti, dalla cura del sé alla gestione della casa fino ai trasporti per sapere come muoversi in città.

La sede è pronta ad accogliere il pubblico che voglia sentire “la bellezza umile e potente della fragilità umana che suscita la possibilità di una carezza”, come ha commentato il vescovo Antonio Napolioni prima di benedire la struttura. CondiVivere sta avviando inoltre progetti con Fondazione La Pace dedicati agli ospiti di entrambe le realtà.

Il servizio di Federica Priori

