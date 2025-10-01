Indimenticato nel cuore di coloro che abitano e hanno abitato a Castelvetro Piacentino. Don Giuseppe Panini, nato a Busseto il 7 ottobre 1925, che ha svolto con dedizione e spirito instancabile il servizio sacerdotale presso la Parrocchia di S. Spirito in Croce S. Spirito dal 1° giugno 1960 sino al giorno del suo decesso, avvenuto a seguito di una grave malattia, il 12 luglio 2006, avrebbe compiuto quest’anno cento anni. E la comunità locale lo celebra e ricorda con una messa che si terrà il 7 ottobre alle ore 10.30 nella sua amata chiesa di Croce Santo Spirito dal Vescovo di Fidenza Mons. Ovidio Vezzoli. Le donazioni in quell’occasione andranno all’asilo parrocchiale in ricordo di Don Giuseppe.

Fu lui a dare spirito e anima all’asilo parrocchiale (oggi scuola Materna San Giovanni) che Don Giuseppe ha alimentato costantemente, realizzando nel tempo miglioramenti per il mantenimento di un’istituzione efficiente ed adeguata alle attuali esigenze e richieste sempre crescenti. Ha creato poi la ‘Casa della Gioventù’, realizzata nell’anno 1967 e a volere la costruzione della palestra del paese, nell’anno 1961, che ancora oggi costituisce un importante spazio coperto per le attività sportive. fband

