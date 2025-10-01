L’informazione del mattino di CR1 inizia alle 7:40 con la rassegna stampa. Le principali notizie lette dai quotidiani nazionali e locali, con Simone Bacchetta e Federica Priori.

Una finestra quotidiana ripartita da qualche settimana, dopo l’estate. Ogni giorno dal lunedì al venerdì, per essere informati e aggiornati su quanto succede in Italia e nel mondo, basta sintonizzarsi sul canale 19. Al termine della rassegna stampa, alle 8:00, la prima delle tre edizioni quotidiane del telegiornale di CR1. L’informazione locale, del territorio, con il nostro tg, oltre ad aggiornamenti e ultime ore letti dai nostri siti di informazione CremonaOggi, CremaOggi, OglioPoNews e CremonaSport.

Tutti i giorni, già dall’alba, l’appuntamento con l’informazione di CR1.

