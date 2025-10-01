Ormai inarrestabili i fratelli cremonesi Vittorio e Alessandro Gaboardi inanellano un traguardo dopo l’altro: la carne che allevano a La Cigolina, nell’omonima azienda agricola sita nel lodigiano, è stata premiata anche quest’anno agli World Steak Challenge, la più prestigiosa gara mondiale del settore. La manifestazione si è svolta ad Amsterdam nei primi giorni di settembre ma soltanto ora sono stati resi noti i risultati.

Due medaglie d’oro e una medaglia d’argento è il ricco bottino di questa edizione 2025: primo premio nella “categoria di razza” ottenuto grazie ad una rib-eye di Wagyu full blood. Sul gradino più alto del podio anche nella categoria “controfiletto”, per la quale è stata presentata una carne 75% Wagyu e 25% Frisona. Argento invece per la categoria “filetto”, anche in questo caso con una carne 75% Wagyu e 25% Frisona.

Aver vinto almeno una medaglia d’oro significa anche poter ambire al primo premio assoluto per la “miglior carne del mondo”. Un traguardo sicuramente difficile ma non impossibile per i fratelli Gaboardi: per scoprirlo, tuttavia, bisogna attendere. Questo vincitore verrà svelato soltanto il 10 novembre a Londra, quando saranno consegnati i primi a tutti i singoli vincitori di categoria.

Grande soddisfazione da parte dei Gaboardi. Ci racconta Vittorio: “Siamo davvero super contenti, ci eravamo presentati in tre categorie e siamo stati premiati per tutte e tre. Siamo già molto soddisfatti così: certo, sarebbe un sogno vincere anche per la miglior carne in assoluto. E seppur sia molto difficile, noi ci crediamo fino all’ultimo”.

Giovanni Rossi

