1 Ott 2025 Il buongiorno con le notizie su CR1:
ogni mattina rassegna stampa e tg
1 Ott 2025 Trenord seleziona nuovi capitreno:
candidature fino al 15 ottobre
1 Ott 2025 Corsia ciclabile via Massarotti,
tutto regolare?
1 Ott 2025 Cremo, Payero: “Lavoriamo
per raggiungere l'obiettivo”
1 Ott 2025 L'Einaudi apre le porte:
primo open day il 13 ottobre
Operatalk al via il 4 ottobre:
incontro su "Carmen e il femminicidio"

Da sinistra: Elena Guerreshi e Alberto Mattioli

Un nuovo format arricchisce la proposta del Teatro Ponchielli: si chiama Operatalk e prevede cinque incontri, legati ciascuno a un titolo d’opera in cartellone, pensati per aprire uno spazio di dialogo tra musica e attualità.

A confrontarsi saranno esperti e personalità del mondo della cultura, con l’obiettivo di intrecciare le grandi storie del melodramma con i temi più urgenti del nostro tempo.

Il primo appuntamento, dal titolo Carmen e il femminicidio, è fissato per sabato 4 ottobre alle ore 11 nel Ridotto del Teatro. Interverranno l’avvocata Elena Guerreschi, presidente dell’Associazione Aida (Incontro Donne Antiviolenza) e il giornalista e critico musicale Alberto Mattioli. L’incontro vedrà anche la collaborazione di un rappresentante della Questura di Cremona e sarà ad ingresso libero.

Dopo questo debutto, il format proseguirà con altri quattro incontri. Sabato 18 ottobre sarà la volta di L’inganno, mentre il 22 novembre il tema scelto sarà Popoli e identità. Si continuerà poi il 6 dicembre con Follie d’amore, per arrivare al 24 gennaio 2026, quando si chiuderà con Tra sogno e saggezza.

Con Operatalk il Ponchielli non si limita a portare in scena i grandi capolavori del repertorio lirico, ma li trasforma in occasioni di riflessione collettiva, aprendo il teatro alla città e creando un ponte tra arte, cultura e società contemporanea.

