Un nuovo format arricchisce la proposta del Teatro Ponchielli: si chiama Operatalk e prevede cinque incontri, legati ciascuno a un titolo d’opera in cartellone, pensati per aprire uno spazio di dialogo tra musica e attualità.

A confrontarsi saranno esperti e personalità del mondo della cultura, con l’obiettivo di intrecciare le grandi storie del melodramma con i temi più urgenti del nostro tempo.

Il primo appuntamento, dal titolo Carmen e il femminicidio, è fissato per sabato 4 ottobre alle ore 11 nel Ridotto del Teatro. Interverranno l’avvocata Elena Guerreschi, presidente dell’Associazione Aida (Incontro Donne Antiviolenza) e il giornalista e critico musicale Alberto Mattioli. L’incontro vedrà anche la collaborazione di un rappresentante della Questura di Cremona e sarà ad ingresso libero.

Dopo questo debutto, il format proseguirà con altri quattro incontri. Sabato 18 ottobre sarà la volta di L’inganno, mentre il 22 novembre il tema scelto sarà Popoli e identità. Si continuerà poi il 6 dicembre con Follie d’amore, per arrivare al 24 gennaio 2026, quando si chiuderà con Tra sogno e saggezza.

Con Operatalk il Ponchielli non si limita a portare in scena i grandi capolavori del repertorio lirico, ma li trasforma in occasioni di riflessione collettiva, aprendo il teatro alla città e creando un ponte tra arte, cultura e società contemporanea.

