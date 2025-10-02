Ultime News

2 Ott 2025 Rinnovate le cariche della
Consulta interuniversitaria
2 Ott 2025 Liuteria Unesco, parte nuovo
ciclo formativo per i liutai
2 Ott 2025 Agronomi e Forestali: il Consiglio
elegge Basso Ricci presidente
2 Ott 2025 Prevenzione cardiovascolare,
l'Open Week fa centro
2 Ott 2025 Operai ustionati in fonderia, uno
deceduto: in cinque sotto accusa
Video Pillole

Anas premiata a Parma per l’eccellenza sulla sicurezza stradale

PARMA (ITALPRESS) – Anas ha ricevuto all’Università di Parma dal Rettore Paolo Martelli il “Premio Mille e 118 Miglia del Soccorso per l’eccellenza sulla sicurezza stradale”. Il riconoscimento è stato ritirato nell’ambito di una delle nove tappe dell’edizione 2025 di “Mille e 118 miglia del Soccorso”, un progetto on the road ideato da Cristian Manuel Perez, medico specializzato in anestesia e rianimazione e organizzato dalla Fondazione Perez-Koskowska e da La Sorgente ONLUS.
mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...