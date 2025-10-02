Ultime News

2 Ott 2025 Nuovo podcast per bambini,
una puntata al Museo del Violino
2 Ott 2025 Nuovi bus elettrici, a inizio 2026
addio agli ultimi mezzi a gasolio
2 Ott 2025 Maltempo 2023, da Regione
102mila euro per 7 Comuni
2 Ott 2025 Welfare cittadino potenziato,
nuovo Accordo di collaborazione
2 Ott 2025 Turismo culturale, Lombardia prima
Il 21° rapporto di Federculture
Caporalato, 3 arresti a Roma e sigilli a una sartoria di Torpignattara

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, insieme agli agenti della Polizia di Stato ed ai militari della Compagnia Roma-Casilina, hanno arrestato tre persone di nazionalità cinese, due donne e un uomo, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di 8 connazionali e 1 cittadino del Bangladesh. Contestualmente, sono stati posti sotto sequestro due locali adibiti a sartoria, nella zona Torpignattara, a Roma. vbo/mca1
(Fonte video: Carabinieri Tutela Lavoro)

