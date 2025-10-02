Video Pillole
Diplomacy Magazine – Puntata del 2 ottobre 2025
ROMA (ITALPRESS) – Nella sedicesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, Senior Advisor della Fondazione Med-or. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla del piano Trump per Gaza, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sulla spedizione della Global Sumud Flotilla.
