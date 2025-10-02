Ultime News

2 Ott 2025 Operai ustionati in fonderia, uno
deceduto: in cinque sotto accusa
2 Ott 2025 Sassi contro gli agenti, capotreno
ferita: due anni all'imputato
2 Ott 2025 Europei di ciclismo, Venturelli
d'argento nella Mixed Team Relay
2 Ott 2025 Soresina, palestra comunale:
no al pattinaggio, sì al karate
2 Ott 2025 Nuovo podcast per bambini,
una puntata al Museo del Violino
Diplomacy Magazine – Puntata del 2 ottobre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nella sedicesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, Senior Advisor della Fondazione Med-or. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla del piano Trump per Gaza, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sulla spedizione della Global Sumud Flotilla.

sat/azn

