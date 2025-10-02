Fantastica Federica Venturelli. Dopo il successo nella cronometro su strada Under 23, la giovane campionessa cremonese di San Bassano agli Europei di ciclismo a Etoile sur Rhone ha conquistato un’altra medaglia, questa volta d’argento, nella prova della Mixed Team Relay.

Le azzurre non sono riuscite a resistere al rientro delle francesi e hanno chiuso in 47′49″08 con un ritardo di 6 secondi dalla Francia. Terzo posto per la Svizzera.

L’Italia è stata la migliore nella frazione maschile in cui ha rifilato 24″ alla Francia e 41″ alla Svizzera, condizionata dal problema alla catena di Kung che è costato agli elvetici una trentina di secondi. Il miglior tempo nella frazione femminile è stato quello della Francia.

Per la Francia si tratta del secondo titolo nella storia della Mixed Team Relay dopo quello del 2023. L’Italia è stata costretta ad abdicare dopo il successo dell’anno scorso.

Gli Europei di ciclismo 2025 quest’anno si svolgono in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche. La cremonese Venturelli, nel secondo giorno di gare, ha preso parte alla Mixed Team Relay: le nazioni si sono affrontate lungo un percorso di 20 chilometri da ripetere per le due frazioni, una maschile ed una femminile.

Sia la partenza che l’arrivo erano posti a l’Etoile sur Rhone. In ogni frazione i terzetti hanno affrontato la salita di Allex (400 metri al 6.6% di pendenza media) e la salita finale (1.1 km al 5.2%).

L’Italia era partita con forti ambizioni di medaglia e ha conquistato un argento, dopo la medaglia di legno conquistata ai Mondiali in Ruanda. Nella gara della Mixed Team Relay la squadra azzurra ha schierato Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e la 20enne cremonese di San Bassano Federica Venturelli, astro nascente del ciclismo a livello internazionale.

