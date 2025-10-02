Pauroso frontale a Romanengo, lungo la Sp 235, nota come “Serenissima”, che collega il paese a Soncino. Erano circa le 13.45 quando si è verificato lo schianto, che ha visto coinvolti due mezzi: una Renault Clio e un furgone Opel.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Il più grave, un giovane di 25 anni, che era al volante dell’auto, è stato portato con l’elicottero al Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo. Il giovane, originario di Bari, è ospite di un amico a Soncino. Il conducente del furgone, un uomo di 66 anni residente a Casaletto di Sopra, è stato invece trasportato in ambulanza all’ospedale di Cremona, anche lui in codice giallo.

Dei rilievi si sta occupando la Polizia Stradale di Crema, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, l’auto del 25enne procedeva da Crema in direzione Soncino mente il furgone nella direzione opposta. La causa dello schianto sarebbe un sorpasso azzardato, ma le verifiche sono ancora in corso. Nel mentre la circolazione stradale è rimasta bloccata in entrambi i sensi. Di regolare la viabilità si è occupata la Polizia Locale di Romanengo.

Riccardo Lionetto

