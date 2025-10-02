Ultime News

2 Ott 2025 A “Gioielli sotto casa” la Rocca di
Manerba e le meraviglie del Garda
2 Ott 2025 Irregolarità su cantieri, sospesa
attività per due aziende
2 Ott 2025 Mobilitazione per Gaza: flash mob
davanti a ospedale e sciopero generale
2 Ott 2025 Sostenibilità intelligente:
ciclo di webinar per innovare
2 Ott 2025 "Io viaggio in Lombardia":
disavventura per una passeggera
Video Pillole

La tecnologia aiuta l’inclusione ma resta il nodo dell’accessibilità

MILANO (ITALPRESS) – “Si dice che la digitalizzazione sia la più democratica delle forme di partecipazione. Questo è solo apparentemente vero, perchè va considerata la capacità di utilizzo di questo strumenti”. A dirlo Roberto Cellini, Direttore Dipartimento di Economia e Impresa, Università di Catania e Responsabile Spoke 8 GRINS, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...