L’appuntamento con i giovani su CR1 riparte questo giovedì, 2 ottobre alle 21. Tag- Tempo ai giovani è il talk show condotto da Nicoletta Tosato che ospita in studio ragazzi della generazione Z che si raccontano ed esprimono idee e opinioni sui vari argomenti trattati in puntata. Uno spazio di condivisione dove i giovani sono liberi di esprimersi. Un momento molto apprezzato dai ragazzi in studio, studenti delle superiori e delle università del territorio. E un modo per i telespettatori di conoscere una generazione, spesso al centro dell’attenzione. Il programma sarà arricchito dalle interviste in esterna realizzate da Cristiano Guarneri di Mondo Padano. La prima puntata sarà dedicata al nuovo scolastico appena incominciato, alle aspettative e ai progetti dei giovani tra scuola e attività extra. Tag, tempo ai giovani, giovedì alle 21 su CR1, canale 19.

