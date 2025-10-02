Ultime News

2 Ott 2025 Lavori Largo Moreni, ultima fase:
dal 6 ottobre al via asfaltatura
2 Ott 2025 Da giovedì nuova stagione di Tag
L'appuntamento in tv con i giovani
2 Ott 2025 Il tesoro più prezioso che ci sia:
da Cremona l'augurio a tutti i nonni
2 Ott 2025 Insicurezza e degrado:
rissa sfiorata al Dondeo
2 Ott 2025 Sostegno alle imprese, Regione
Lombardia stanzia 70 milioni di euro
Video Pillole

Orsini “Necessario sostenere le imprese, costruire un percorso futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Serve continuare con gli investimenti. Oggi sappiamo che abbiamo molte misure in scadenza, quindi abbiamo bisogno di sostenere le imprese, perché in un momento di incertezza globale, serve sostegno”. Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenendo a margine della presentazione del rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria. Per il leader degli industriali “oggi dobbiamo costruire un percorso, la crescita è data anche dal Pnrr, ma noi abbiamo bisogno di un futuro”.
xc3/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...