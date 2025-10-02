Ultime News

2 Ott 2025 Consigliere regionale lombardo
tra i 22 fermati della Flotilla
2 Ott 2025 Bonetti Cutting Experts: crescita,
innovazione e visione internazionale
2 Ott 2025 Antonio Ornano al Ponchielli
con lo spettacolo "(In)grato"
2 Ott 2025 Sospiro, i bimbi della primaria
a "caccia di rifiuti"
2 Ott 2025 A Santa Monica il Crit presenta le
nuove realtà nate da Build Your Idea
Video Pillole

Sciopero, Meloni “Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme”

ROMA (ITALPRESS) – “Il popolo italiano nei prossimi giorni affronterà nei prossimi giorni, temo, diversi disagi, per una questione che mi pare centri poco con la vicenda palestinese. Ce lo spiegano i sindacati, mi sarei aspettata che almeno su unq au2atione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il week-end lungo e la rivoluzione non stanno insieme”. Così il premier Giorgia Meloni, a margine del vertice Ue in corso a Copenaghen, parla dello sciopero generale indetto per domani da Cgil e Usb per Gaza e la Flotilla.

(Fonte video: Palazzo Chigi)

