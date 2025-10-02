Un percorso di sei appuntamenti on line, da ottobre 2025 ad aprile 2026, per imprenditori, manager e amministratori di aziende o realtà, interessati ad approfondire opportunità e sfide della sostenibilità come leva di sviluppo.

Prende il via il ciclo di webinar “Sostenibilità intelligente: innovare per crescere”, promosso da Hooop, realtà costituita da Gianluca Galimberti, Dueper Studio e Trace che si occupa di comunicazione della sostenibilità, e Nexus Avvocati e Commercialisti, in collaborazione con BCC Credito Padano.

Un’iniziativa pensata per le imprese e le realtà che vogliono affrontare la rendicontazione e la comunicazione della sostenibilità non come obbligo, ma come occasione di crescita e di business. Il percorso prevede sei incontri online di un’ora con relatori qualificati tra politici UE, esperti di sostenibilità e innovazione e imprenditori.

Ogni appuntamento sarà dedicato a un aspetto cruciale degli ESG: dalle politiche europee ed extraeuropee ai finanziamenti, dalla gestione dei dati alla comunicazione, fino alle esperienze dirette di imprese e agli effetti dell’intelligenza artificiale sulla sostenibilità aziendale.

Il 16 ottobre si partirà con l’incontro dal titolo Transizione Green: a che punto è l’Europa, con gli eurodeputati Giorgio Gori e Massimiliano Salini. A seguire (20 novembre) spazio alla normativa ESG e alla finanza sostenibile con Federica Guerreschi (Specialist consultant ESG Nexus Avvocati e Commercialisti ) e Oliviero Sabato (DG BCC Credito Padano).

L’11 dicembre sarà la volta di Mirko Mancin, CEO di Mindmash, che tratterà il tema dei numeri e dei processi nel webinar Dentro e dietro ai dati della sostenibilità. Il 15 gennaio, invece, si parlerà di comunicazione della sostenibilità con Gianluca Galimberti e Gilberto Girardi, co founders di Hooop, mentre il 12 febbraio la parola passerà a imprenditori e responsabili aziendali: Guglielmo Auricchio, Export Manager e Head of Sustainability di Auricchio, Matteo Monfredini, Chairman & CFO di Growens e Martina Monaco, Responsabile Innovazione e Progetti Scientifici di Fondazione LGH.

Chiuderà il ciclo di webinar, il 12 marzo, Andrea Mattioli, AI Trainer, sul rapporto tra sostenibilità e intelligenza artificiale generativa. Ultimo appuntamento, questa volta in presenza al Crit del Polo tecnologico di Cremona, il 16 aprile per un momento di conoscenza e confronto tra i partecipanti, condotto da Andrea Marchesi, voce di Radio Deejay. “La sostenibilità è fondamentale per le aziende di ogni dimensione – sottolineano gli organizzatori –.

Un ciclo di webinar che punta ad offrire l’occasione di approfondire in modo snello e concreto, strumenti, strategie e buone prassi sugli ESG. La sostenibilità è una straordinaria opportunità per le aziende e la conoscenza e l’approfondimento sono i primi passi per inserire azioni e percorsi ESG dentro la propria strategia di impresa e trarre quindi i maggiori vantaggi per la propria crescita”.

Per la partecipazione al ciclo di webinar è richiesta una quota, detraibile come spese di formazione. L’iscrizione avviene on line sul sito https://hooop.site/webinar-per-imprese/ oppure alla mail info@hooop.site

