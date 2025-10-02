Video Pillole
Tg News – 2/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Attacco vicino a Sinagoga a Manchester, ucciso aggressore
– Flotilla, Tajani: 40 gli italiani fermati
– Proteste pro-Pal nelle Università, Venerdì sciopero generale
– Sostegno a piano Usa per Gaza, ok dalla Camera con 182 sì
– Tre morti in incidente sull’Aurelia a Grosseto
– Delitto Garlasco, ex procuratore Venditti ricorre al Riesame
– Confindustria taglia stime Pil italiano
– Al giudice Corte Suprema Usa il Premio della Fondazione Magna Grecia
– Previsioni 3B Meteo 3 Ottobre
