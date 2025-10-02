Ultime News

2 Ott 2025 Operai ustionati in fonderia, uno
deceduto: in cinque sotto accusa
2 Ott 2025 Sassi contro gli agenti, capotreno
ferita: due anni all'imputato
2 Ott 2025 Europei di ciclismo, Venturelli
d'argento nella Mixed Team Relay
2 Ott 2025 Soresina, palestra comunale:
no al pattinaggio, sì al karate
2 Ott 2025 Nuovo podcast per bambini,
una puntata al Museo del Violino
Tg News – 2/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Attacco vicino a Sinagoga a Manchester, ucciso aggressore
– Flotilla, Tajani: 40 gli italiani fermati
– Proteste pro-Pal nelle Università, Venerdì sciopero generale
– Sostegno a piano Usa per Gaza, ok dalla Camera con 182 sì
– Tre morti in incidente sull’Aurelia a Grosseto
– Delitto Garlasco, ex procuratore Venditti ricorre al Riesame
– Confindustria taglia stime Pil italiano
– Al giudice Corte Suprema Usa il Premio della Fondazione Magna Grecia
– Previsioni 3B Meteo 3 Ottobre
