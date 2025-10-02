Video Pillole
Tg Sport – 2/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juventus raggiunta al 90’, 2-2 col Villarreal
– De Bruyne e Hojlund trascinano il Napoli, prima vittoria europea
– Europei di ciclismo, Ganna argento nella cronometro
– Ferrari a Singapore, Vasseur “Massimizzare il potenziale”
– Indonesia, il Motomondiale torna sulla pista delle sorprese
/gtr
– La Juventus raggiunta al 90’, 2-2 col Villarreal
– De Bruyne e Hojlund trascinano il Napoli, prima vittoria europea
– Europei di ciclismo, Ganna argento nella cronometro
– Ferrari a Singapore, Vasseur “Massimizzare il potenziale”
– Indonesia, il Motomondiale torna sulla pista delle sorprese
/gtr
© Riproduzione riservata