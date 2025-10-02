Ultime News

2 Ott 2025 Operai ustionati in fonderia, uno
deceduto: in cinque sotto accusa
2 Ott 2025 Sassi contro gli agenti, capotreno
ferita: due anni all'imputato
2 Ott 2025 Europei di ciclismo, Venturelli
d'argento nella Mixed Team Relay
2 Ott 2025 Soresina, palestra comunale:
no al pattinaggio, sì al karate
2 Ott 2025 Nuovo podcast per bambini,
una puntata al Museo del Violino
Video Pillole

Tg Sport – 2/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juventus raggiunta al 90’, 2-2 col Villarreal
– De Bruyne e Hojlund trascinano il Napoli, prima vittoria europea
– Europei di ciclismo, Ganna argento nella cronometro
– Ferrari a Singapore, Vasseur “Massimizzare il potenziale”
– Indonesia, il Motomondiale torna sulla pista delle sorprese
/gtr

/gtr

© Riproduzione riservata
