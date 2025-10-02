Ultime News

2 Ott 2025 Operai ustionati in fonderia, uno
deceduto: in cinque sotto accusa
2 Ott 2025 Sassi contro gli agenti, capotreno
ferita: due anni all'imputato
2 Ott 2025 Europei di ciclismo, Venturelli
d'argento nella Mixed Team Relay
2 Ott 2025 Soresina, palestra comunale:
no al pattinaggio, sì al karate
2 Ott 2025 Nuovo podcast per bambini,
una puntata al Museo del Violino
Video Pillole

Violenza di genere, Galati “Lavorare su piano formativo e culturale”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna mantenere alta l’attenzione. Purtroppo troviamo esempi di quest’estate con queste nuove forme di deep fake, con la pubblicazione delle foto delle donne, addirittura dai mariti, che fanno capire che c’è un lavoro da fare sul piano normativo ma anche sul piano culturale”. Queste le parole di Giuseppe Galati, responsabile scientifico dell’associazione de I Sud del mondo, in occasione del convegno organizzato nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato: Giustizia, prevenzione, risorse – politiche integrate per contrastare la violenza sulle donne

