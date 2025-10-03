Ultime News

3 Ott 2025 Tragedia in zona porto
canale: muore un 60enne
3 Ott 2025 Sciopero generale pro Gaza
Corteo e fumogeni in centro
3 Ott 2025 Fratelli Tutti riapre l'Antica
Osteria dell'Agnello di via Torriani
3 Ott 2025 Scontro auto-bici nella
nuova rotonda di largo Moreni
3 Ott 2025 Rinnovata la sala dei ragazzi
in biblioteca: tutte le novità
Video Pillole

America Week – Episodio 35

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lo shutdown federale ha lasciato milioni di americani nell’incertezza. Gli uffici pubblici chiusi, i parchi serrati, i tribunali rallentati, centinaia di migliaia di dipendenti senza stipendio. Non è la prima volta che accade: negli Stati Uniti lo shutdown scatta quando il Congresso non trova l’accordo per finanziare le attività federali. Ma questa volta c’è di più. La Casa Bianca non si limita a gestire l’emergenza: la usa come arma politica. Il direttore del bilancio, Russ Vought, ha chiesto ai ministeri di preparare piani di licenziamento permanente per i programmi non allineati alle priorità del presidente. Una strategia che va oltre i normali stop temporanei.
x09/fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...