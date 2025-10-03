Video Pillole
Gaza, Fratoianni “Meloni rispetti lavoratori che scioperano”
ROMA (ITALPRESS) – “Quando i lavoratori scioperano perdono un giorno di stipendio. Di fronte al sacrificio di chi sciopera il premier Meloni dovrebbe avere almeno il rispetto di evitare battute di cattivo gusto”. Così il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine del corteo per Gaza, a Roma, commentando le dichiarazioni del presidente del Consiglio sul “weekend lungo” in merito allo sciopero generale per Gaza proclamato da Cgil e Usb.
