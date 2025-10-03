Ultime News

3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
3 Ott 2025 Nicola: "Andiamo a San Siro
a imparare dai più forti"
3 Ott 2025 Partigiano Luigi Ruggeri, il 10
ottobre il ricordo a Pozzaglio
3 Ott 2025 Nelle ex serre comunali nuovo Polo
delle Emergenze di Protezione Civile
3 Ott 2025 Cade da bici ed è soccorso da due
giovani: ora li cerca per ringraziarli
Video Pillole

Gaza, Fratoianni “Meloni rispetti lavoratori che scioperano”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando i lavoratori scioperano perdono un giorno di stipendio. Di fronte al sacrificio di chi sciopera il premier Meloni dovrebbe avere almeno il rispetto di evitare battute di cattivo gusto”. Così il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine del corteo per Gaza, a Roma, commentando le dichiarazioni del presidente del Consiglio sul “weekend lungo” in merito allo sciopero generale per Gaza proclamato da Cgil e Usb.

xb1/sat/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...