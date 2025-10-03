Ultime News

3 Ott 2025 Marina la scuola, sberle dal
patrigno: "Immobilizzata al muro"
3 Ott 2025 West Nile, prima vittima in Ats Val
Padana: morto imprenditore mantovano
3 Ott 2025 Scuola materna S. Giovanni:
successo per la festa dei nonni
3 Ott 2025 Largo Moreni, rush finale
e lunghe file in tangenziale
3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
Glioblastoma, le molecole naturali migliorano la chemioterapia

ROMA (ITALPRESS) – Una sperimentazione condotta per la prima volta su un campione di pazienti umani ha rivelato che la combinazione di curcumina e polidatina – due molecole naturali – migliora l’efficacia della terapia chemioterapica nel trattamento del glioblastoma, un tumore cerebrale particolarmente aggressivo. Il test è stato condotto da ricercatori dell’Istituto di farmacologia traslazionale del Consiglio nazionale delle ricerche e della Fondazione per la ricerca di terapie oncologiche integrate, e con la consulenza epidemiologica del Policlinico Gemelli.
