Il cannabidiolo riduce i sintomi di una forma di epilessia





ROMA (ITALPRESS) – Una ricerca, pubblicata su Epilepsia, ha evidenziato che il trattamento con cannabidiolo, componente non – psicoattivo della cannabis, è in grado di ridurre i sintomi di un modello preclinico di encefalopatia epilettica dello sviluppo. Lo studio è coordinato dall’Istituto di genetica e biofisica “Adriano Buzzati – Traverso” del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli, in collaborazione con l’Istituto di chimica biomolecolare del Cnr di Pozzuoli, l’Università di Napoli ‘Federico II’ e l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli.

