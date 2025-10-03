Ultime News

3 Ott 2025 Marina la scuola, sberle dal
patrigno: "Immobilizzata al muro"
3 Ott 2025 West Nile, prima vittima in Ats Val
Padana: morto imprenditore mantovano
3 Ott 2025 Scuola materna S. Giovanni:
successo per la festa dei nonni
3 Ott 2025 Largo Moreni, rush finale
e lunghe file in tangenziale
3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
Video Pillole

Il cannabidiolo riduce i sintomi di una forma di epilessia

ROMA (ITALPRESS) – Una ricerca, pubblicata su Epilepsia, ha evidenziato che il trattamento con cannabidiolo, componente non – psicoattivo della cannabis, è in grado di ridurre i sintomi di un modello preclinico di encefalopatia epilettica dello sviluppo. Lo studio è coordinato dall’Istituto di genetica e biofisica “Adriano Buzzati – Traverso” del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli, in collaborazione con l’Istituto di chimica biomolecolare del Cnr di Pozzuoli, l’Università di Napoli ‘Federico II’ e l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli.
sat/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...