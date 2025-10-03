Intesa tra AQP e Procura Trani su gestione sostenibile risorse idriche





BARI (ITALPRESS) – La Procura della Repubblica di Trani e Acquedotto Pugliese hanno sottoscritto questa mattina nella sede barese dell’ente un protocollo d’intesa per avviare azioni concrete di gestione sostenibile delle risorse idriche negli edifici giudiziari. “Noi siamo di fatto – ha sottolineato il presidente di Acquedotto Pugliese Domenico Laforgia – un buon esempio di sostenibilità, perché l’acqua è per noi vita e se non la conserviamo per bene, compiendo solo azioni sostenibili, non siamo nelle condizioni di farla durare a lungo e servirla ai nostri clienti in modo adeguato come stiamo facendo anche in un momento come questo, in cui solo ieri e l’altro ieri ha piovuto un pochino e abbiamo ancora una lunga siccità da affrontare. È chiaro che mettere insieme gli enti pubblici, le loro competenze e trovare la maniera per cui la sostenibilità non sia soltanto una parola che ogni tanto qualcuno tira fuori ma un obiettivo strategico che tutti portiamo avanti con dignità e con le nostre capacità messe in campo è sicuramente un obiettivo molto valido per tutti”. xa2/pc/mca3

