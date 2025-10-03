Ultime News

3 Ott 2025 Marina la scuola, sberle dal
patrigno: "Immobilizzata al muro"
3 Ott 2025 West Nile, prima vittima in Ats Val
Padana: morto imprenditore mantovano
3 Ott 2025 Scuola materna S. Giovanni:
successo per la festa dei nonni
3 Ott 2025 Largo Moreni, rush finale
e lunghe file in tangenziale
3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
Video Pillole

La Russa “Mai d’accordo con divieti a manifestazioni politiche”

MILANO (ITALPRESS) – “Lo sciopero normalmente si fa per aiutare i lavoratori o per protestare contro il governo. Tirandolo al massimo dell’estensione, capisco che abbiano voluto fare anche questo che personalmente non comprendo. Però di una cosa sono certo: io non sarò mai d’accordo a vietare qualsiasi manifestazione politica”. Così il presidente del senato Ignazio La Russa a margine della presentazione a Milano della “Sport Movies & TV 2025”, risponde a una domanda dei giornalisti sui cortei in corso in tutta Italia a sostegno della Palestina e contro l’arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla.

xh7/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...