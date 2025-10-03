Ultime News

3 Ott 2025 Marina la scuola, sberle dal
patrigno: "Immobilizzata al muro"
3 Ott 2025 West Nile, prima vittima in Ats Val
Padana: morto imprenditore mantovano
3 Ott 2025 Scuola materna S. Giovanni:
successo per la festa dei nonni
3 Ott 2025 Largo Moreni, rush finale
e lunghe file in tangenziale
3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
Video Pillole

Milano scende in piazza per Gaza, Cgil “100 mila in corteo”

MILANO (ITALPRESS) – “100.000 persone si sono riversate in piazza a sostegno della Global Sumud
Flotilla, della pace e per riaffermare il diritto internazionale”. Così la Cgil in merito al corteo di Milano per Gaza. Mentre la testa del corteo avanzava verso piazza Leonardo Da Vinci, la coda era ferma a Porta Venezia.

f28/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...