Milano scende in piazza per Gaza, Cgil “100 mila in corteo”

MILANO (ITALPRESS) – “100.000 persone si sono riversate in piazza a sostegno della Global SumudFlotilla, della pace e per riaffermare il diritto internazionale”. Così la Cgil in merito al corteo di Milano per Gaza. Mentre la testa del corteo avanzava verso piazza Leonardo Da Vinci, la coda era ferma a Porta Venezia.

