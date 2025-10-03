Rifiuti organici, un manuale per la rigenerazione dei suoli





ROMA (ITALPRESS) – Nuove strategie per la filiera del riciclo dell’organico e maggiore attenzione sul compost, risorsa chiave per rigenerare i suoli e ridurre l’impatto climatico. A chiederlo è il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), che a Roma ha presentato il volume “La filiera del biowaste: Suoli fertili dalle nostre città”, nuovo capitolo della collana Organic Biorecycling.

