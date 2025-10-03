Si rinnova la sala dei ragazzi della biblioteca statale di Cremona, rivolta a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni. Il nuovo allestimento che verrà presentato il 7 ottobre prevede arredi che cambieranno le modalità di fruizione della sala: sedute colorate, grandi banchi, scaffali, una pedana, una parete su cui proiettare film e video.

La sala sarà divisa in diverse zone: quella centrale sarà dedicata alla lettura e allo studio, ci saranno scaffali in cui i libri verranno cambiati e aggiornati con frequenza per offrire una scelta sempre aggiornata. L’approccio al libro sarà diversificato, ci sarà un laboratorio dedicato alla costruzione del libro come oggetto culturale, dalla preparazione della carta alla rilegatura. Le attività laboratoriali avranno grande evidenza.

Sarà possibile proiettare film e utilizzare video nella parte ad anfiteatro con sedute colorate, ci sarà poi una parte della sala con una pedana e tutto il necessario per dare spazio all’espressività teatrale. Una saletta recuperata ad hoc verrà destinata alle produzioni ed ai linguaggi multimediali. L’idea è quella di mettere in atto strategie partecipative e inclusive che possano fare della sala ragazzi uno spazio creativo, luogo in cui non solo leggere e consultare libri, ma fare esperienza della parola scritta, declinata nelle sue diverse modalità.

Esempi di questa volontà si trovano anche nei contenuti della sezione del sito web destinato alla sala dei ragazzi: uno per tutti, il video con la traduzione in LIS de Il piccolo principe, che è solo il primo di una serie di volumi ‘virtuali’ di letteratura per i più giovani tradotti in LIS e ILS (lingua dei segni internazionale), che è un progetto specifico della biblioteca statale per l’inclusione.

Nel pomeriggio del 7 ottobre si coglierà l’occasione, inaugurando il nuovo allestimento alla presenza delle autorità cittadine e provinciali, di ripercorrere con un video – ricco di immagini storiche dell’archivio fotografico della biblioteca – la storia della sala, verranno presentati il sito web e la programmazione (tutto questo a cura della direzione, del responsabile tecnico Paolo Pueroni e della responsabile della sala Chiara Ruggeri), per poi passare ad un momento di musica e letture che anticiperà le proposte laboratoriali a cura dell’attore e autore Massimiliano Pegorini, mentre la tecnica del restauro Roberta Bolzoni imposterà una dimostrazione sull’oggetto libro, mettendone anche in rilievo le debolezze (danni meccanici, da insetti o altro) e illustrando alcune tecniche di intervento. Naturalmente si proseguirà la collaborazione con le scuole del territorio, ma lo spazio della sala vuole essere aperto a tutti.

Queste alcune delle proposte per il 2025 e il 2026:

Percorsi Coop 6-12 anni

• Escape room: “Missione: Consumatore Detective!” Temi: ambiente, diritti, salute martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 novembre

• Laboratorio: “Giocooperiamo – A Scuola di Cooperazione!” per diventare cittadini più consapevoli e cooperativi! martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile 2026. Viaggio alla scoperta del libro per comprendere come è nato il codice miniato, attraverso la visione di immagini e di facsimili di manoscritti. Il percorso è rivolto agli alunni dai 10 ai 12 anni. Durata 1 ora e mezza. Visite guidate rivolte alle scuole di ogni genere e grado finalizzate alla conoscenza della storia, degli ambienti, delle modalità di accesso e dei servizi offerti dalla biblioteca e prestito Giornata della memoria Il mese di gennaio sarà dedicato alla Shoah, una riflessione sull’Olocausto attraverso la presentazione di alcuni libri e la lettura di brani e albi illustrati presenti in biblioteca.

Proposte utenza libera:

Domenica 12ottobre: Abstract. uno spettacolo di e con Francesco Lazzari e Massimiliano Pegorini che propone l’interpretazione, in sette brani per pianoforte composti da Lazzari, dell’arte pittorica di Claude Monet, attraverso la proiezione di immagini e la lettura di testi poetici.

Sabato 15 novembre La cucina creativa (con carta e penna) con l’autrice Irene Cacciola che condurrà i bambini (9-10 anni) attraverso un percorso che sperimenta come attraverso una ricetta si crei una storia collaborando tutti insieme

A partire da dicembre Ponti di memoria laboratorio teatrale e di scrittura creativa di e con Massimilano Pegorini per bambini dai 6-12 anni, 12 incontri (1 pomeriggio a settimana) 2 ore ciascuno.

Sabato 20 dicembre, 10 e 17 gennaio 2026 Letture a Sei Zampe in Biblioteca: letture ad alta voce, giochi e laboratori. L’obiettivo è avvicinare i bambini sin da piccolissimi alla lettura accendere l’interesse ai libri anche grazie all’aiuto del cane. Per bambini dai 4 ai 10 anni.

© Riproduzione riservata