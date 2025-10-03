San Siro, La Russa “Sì al nuovo stadio, ma senza abbattere il vecchio”

MILANO (ITALPRESS) – “In tutto il mondo ci sono stadi attaccati anche a 50 metri l’uno dall’altro. L’Everton,per dire, non ha abbattuto il suo stadio ma l’ha destinato al calcio femminile e ne ha costruito uno nuovo. In Argentina ci sono a 50 metri, anche in Inghilterra. Andate su internet e scoprite quanti stadi sono uno vicino all’altro”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della presentazione a Milano della “Sport Movies & TV 2025” commentando le dichiarazioni della vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo che ha definito surreale la presenza di due stadi uno accanto all’altro. “Ormai uno stadio nuovo è stato autorizzato e lo stadio nuovo era la mia ambizione e il mio desiderio ed è giusto che Inter e Milan abbiano uno stadio moderno. La mia contrarietà è sulla necessità di abbattere San Siro. Io non la vedo come una necessità. A San Siro, anche non ci giocassero Inter e Milan, gli utilizzi potrebbero essere tantissimi”.

xh7/sat/gsl