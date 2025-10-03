Schlein “Liberare al più presto gli attivisti della Flotilla”





ROMA (ITALPRESS) – “La detenzione degli attivisti e delle attiviste della Global Sumud Flotilla è illegittima e quindi torniamo a chiedere che siano liberati al più presto e che possano fare rientro”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione di Roma per la Flotilla. “Continuiamo a insistere: tutti gli attivisti e le attiviste della Flotilla, non soltanto gli italiani, devono essere liberati perchè la loro detenzione è illegittima e devono poter rientrare”, ha aggiunto. “Come ho detto ieri in aula, giù le mani dal diritto allo sciopero: molto grave l’attacco arrivato ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni e anche le minacce di precettazione. Giù le mani dal diritto di sciopero, siamo dalla parte di lavoratrici e lavoratori”, ha concluso. xbi1/col4/mca3

