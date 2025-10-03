NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -Si sta riscaldando la mobilitazione in corso in centro città a sostegno del popolo palestinese e per far sentire lo sdegno di vasta parte dell’opinione pubblica per la condotta di Israele nei confronti degli attivisti della Flottilla. Dopo il presidio in piazza Roma, il corteo formato in gran parte da studenti, si è diretto sempre più numeroso in piazza Sradivari dove si sono levati gli slogan pro Gaza e sono stati lanciati fumogeni. In attesa dell’arrivo, da Crema – dove si è tenuta la stessa manifestazione – della segretaria generale della Cgli (organizzatore dello sciopero generale) Elena Curci.

“Israele terrorista”, “Nethanyau terrrorista”, “Free, free Palestina” “Siamo tutti Palestinesi”, tra gli slogan gridati, senza che per il momento siano stati segnalati scontri.

Seconda manifestazione pro Gaza nel giro di poche ore anche a Cremona come in tante altre piazze italiane e internazionali. Dopo il partecipatissimo flash mob di ieri sera davanti all’ingresso dell’ospedale organizzato dalla rete di sanitari #DigiunoGaza, questa mattina si sta svolgendo in piazza Roma un presidio nell’ambito dello sciopero generale organzzato dalla Cgil insieme ai Sindacati di Base, che vede una massiccia partecipazione del personale della scuola. Dopo il raduno dei partecipanti nell’aiuola centrale dei Giardini, il presidio si sposterà in piazza del Comune.

Vasta e molto sentita la partecipazione degli studenti, tornati in piazza in maniera spontanea dopo le inziative di qualche anno fa dei “Fridays for Future”, segno del forte impatto sui giovani di quanto sta avvenendo nel Mediterraneo.

Presenti anche le associazioni che collaborano nella Campagna” Gaza nostra ostinazione”. La Tavola della pace di Cremona e la Tavola della pace dell’Oglio Po, sono al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. “Data la gravità della situazione – afferma il portavoce Marco Pezzoni – di fronte all’arresto illegale dei volontari della Flottilla da parte di Israele, di fronte al disconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e all’autogoverno, confermiamo anche la manifestazione “Gaza è dei palestinesi” di sabato 4 ottobre in piazza del Comune a Cremona a partire dalle ore 16. Chi ha a cuore pace, democrazia, giustizia internazionale è invitato a partecipare”.

