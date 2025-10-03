I bimbi della Scuola Materna San Giovanni di Croce Santo Spirito in Castelvetro Piacentino, in occasione della festa dei nonni, hanno invitato a pranzo i loro nonni e li hanno accolti all’interno della scuola. Anche quest’anno il Vescovo Ovidio ha voluto partecipare alla festa: le presenze sono state ancora più numerose della festa precedente, con il personale e i volontari sono arrivate a 217 persone.

La giornata è cominciata con un breve saluto e una Benedizione che Sua Eccellenza ha impartito ai nonni all’interno della Chiesa, coadiuvato da Don Massimiliano e da Don Luca, amico da sempre della scuola. Qualche minuto per ricordare la bellezza e il significato del dono divino di essere custodi gli uni degli altri e i nonni custodi dei loro nipotini e della memoria. Don Massimiliano ha poi sottolineato l’importanza che la scuola vuole attribuire a tutti gli attori del processo educativo dei bimbi e i nonni ne sono una parte fondamentale. Non solo la loro presenza dona stabilità emotiva ai nipoti attraverso l’esempio del rispetto e della gentilezza ma spesso oggi sono una parte essenziale della famiglia quando si sostituiscono ai genitori che devono lavorare.

Poi tutti si sono spostati sotto ai tendoni predisposti in caso di maltempo ma a differenza dello scorso anno tutto si è svolto in una bella giornata di sole così anche i bimbi hanno potuto pranzare all’esterno vicino ai loro nonni. Come ogni anno le maestre Barbara, Giulia, Simona e Marina quest’anno coadiuvate da Luisa e Sabrina hanno preparato un segnaposto personalizzato con la foto del bimbo incollata ad un piattino del colore della stessa sezione di frequenza. Il cibo e’ stato preparato dalla nostra cuoca Carmela e da Gabriele, cuoco conosciutissimo nel territorio, in continuità con la cucina interna alla scuola e con le sue ricette speciali e genuine con prodotti forniti da produttori locali.

La festa è finita in un grande abbraccio collettivo in un’atmosfera densa di affetto con tantissime foto ricordo scattate da Luisa. Tanti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione e al successo di questa grande festa: il Presidente Pier Luigi Bricchi che ha coordinato i lavori, Patrizia del comitato di gestione, i volontari della scuola materna, Donatella, Tiziana, Franco, Paolo e Stefano, i volontari della Proloco Antonio, Gabriele, Patrizio (Ciccio), Franca, Mariangela, Antonella, Angela B, Angela C. e Loretta.

