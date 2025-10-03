Ultime News

3 Ott 2025 Marina la scuola, sberle dal
patrigno: "Immobilizzata al muro"
3 Ott 2025 West Nile, prima vittima in Ats Val
Padana: morto imprenditore mantovano
3 Ott 2025 Scuola materna S. Giovanni:
successo per la festa dei nonni
3 Ott 2025 Largo Moreni, rush finale
e lunghe file in tangenziale
3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
Tg News – 3/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sciopero generale e cortei per Gaza, tafferugli a Bologna e Milano
– Landini “Fiero delle piazze”, Salvini “Paghi lui”
– Atterrati a Fiumicino i 4 Parlamentari fermati sulla Flotilla
– Monaco, aeroporto chiuso per ore per droni non identificati
– Attacco a Manchester, una vittima uccisa per errore dalla polizia
– Container schiaccia autista, a Cremona muore 61enne
– Foggia, uccise il compagno ma fece credere a incidente
– Digitale e innovazione, per l’Europa servono decisioni coraggiose
– Previsioni 3B Meteo 4 Ottobre
