Tg News – 3/10/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Sciopero generale e cortei per Gaza, tafferugli a Bologna e Milano

– Landini “Fiero delle piazze”, Salvini “Paghi lui”

– Atterrati a Fiumicino i 4 Parlamentari fermati sulla Flotilla

– Monaco, aeroporto chiuso per ore per droni non identificati

– Attacco a Manchester, una vittima uccisa per errore dalla polizia

– Container schiaccia autista, a Cremona muore 61enne

– Foggia, uccise il compagno ma fece credere a incidente

– Digitale e innovazione, per l’Europa servono decisioni coraggiose

– Previsioni 3B Meteo 4 Ottobre

