Video Pillole
Tg News – 3/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sciopero generale e cortei per Gaza, tafferugli a Bologna e Milano
– Landini “Fiero delle piazze”, Salvini “Paghi lui”
– Atterrati a Fiumicino i 4 Parlamentari fermati sulla Flotilla
– Monaco, aeroporto chiuso per ore per droni non identificati
– Attacco a Manchester, una vittima uccisa per errore dalla polizia
– Container schiaccia autista, a Cremona muore 61enne
– Foggia, uccise il compagno ma fece credere a incidente
– Digitale e innovazione, per l’Europa servono decisioni coraggiose
– Previsioni 3B Meteo 4 Ottobre
mrv
– Sciopero generale e cortei per Gaza, tafferugli a Bologna e Milano
– Landini “Fiero delle piazze”, Salvini “Paghi lui”
– Atterrati a Fiumicino i 4 Parlamentari fermati sulla Flotilla
– Monaco, aeroporto chiuso per ore per droni non identificati
– Attacco a Manchester, una vittima uccisa per errore dalla polizia
– Container schiaccia autista, a Cremona muore 61enne
– Foggia, uccise il compagno ma fece credere a incidente
– Digitale e innovazione, per l’Europa servono decisioni coraggiose
– Previsioni 3B Meteo 4 Ottobre
mrv
© Riproduzione riservata