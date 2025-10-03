Ultime News

3 Ott 2025 Marina la scuola, sberle dal
patrigno: "Immobilizzata al muro"
3 Ott 2025 West Nile, prima vittima in Ats Val
Padana: morto imprenditore mantovano
3 Ott 2025 Scuola materna S. Giovanni:
successo per la festa dei nonni
3 Ott 2025 Largo Moreni, rush finale
e lunghe file in tangenziale
3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
Video Pillole

Tg Sport – 3/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma si incarta dal dischetto, all’Olimpico passa il Lille
– Il Bologna pareggia col Friburgo, Fiorentina vincente in Conference
– L’Olimpia Milano sfiora l’impresa a Belgrado, rimonta solo accarezzata
– Voglia di riscatto per le Ferrari, Hamilton e Leclerc motivati
– Azzurri verso il Mondiale, Gattuso ne chiama 27 per Estonia e Israele
/gtr

