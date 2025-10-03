Video Pillole
Tg Sport – 3/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma si incarta dal dischetto, all’Olimpico passa il Lille
– Il Bologna pareggia col Friburgo, Fiorentina vincente in Conference
– L’Olimpia Milano sfiora l’impresa a Belgrado, rimonta solo accarezzata
– Voglia di riscatto per le Ferrari, Hamilton e Leclerc motivati
– Azzurri verso il Mondiale, Gattuso ne chiama 27 per Estonia e Israele
/gtr
