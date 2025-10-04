I Carabinieri della Stazione di Montodine hanno sottoposto un uomo alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la compagna convivente. Da molti anni la donna subiva maltrattamenti anche in presenza dei loro figli.

La misura cautelare è stata emessa dopo l’indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Montodine, a seguito dell’ultima violenza, quando avevano raccolto la denuncia della compagna non più disposta a sopportare le angherie e le violenze dell’uomo. A fine settembre, tra i due era sorto l’ennesimo litigio e l’uomo l’aveva insultata e minacciata di morte, prendendo a pugni e danneggiando i mobili di casa.

La vittima aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri che avevano accertato i danni provocati dalla furia dell’uomo all’interno dell’abitazione. La donna era stata accompagnata in caserma dove aveva raccontato quello che aveva subito per anni. Nella denuncia nei confronti del compagno aveva riferito che le violenze tra le mura domestiche andavano avanti dal 2009 e l’uomo era spesso in stato di ubriachezza per abuso di alcolici. In più occasioni, nel corso degli anni, l’aveva umiliata, percossa con schiaffi e pugni, minacciata di morte e negli ultimi due anni gli eventi erano sempre più frequenti e più gravi.

La donna non aveva mai richiesto l’intervento dei Carabinieri e non era mai ricorsa alle cure dei medici, ma a fine settembre ha trovato la forza ed il coraggio di dire basta e interrompere una situazione per lei ormai insostenibile. I Carabinieri di Montodine hanno svolto le necessarie indagini e le hanno riassunte all’Autorità Giudiziaria che, tenuto conto della ripetitività e della gravità delle condotte, ha emesso il provvedimento a tutela della vittima, imponendo all’uomo di lasciare l’abitazione e di non avvicinarsi alla casa e ai luoghi frequentati dalla donna. All’uomo sarà applicato anche il braccialetto elettronico per il controllo a distanza del rispetto della misura.

© Riproduzione riservata