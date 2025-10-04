Ultime News

Aggredisce e violenta una donna, a Modena arrestato un 20enne

MODENA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato di Modena hanno arrestato, su ordine di carcerazione, un giovane cittadino italiano, di 20 anni, di origine marocchina, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate, commessi il 19 agosto scorso nei confronti di una donna. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Procura di Modena.

Fonte video: Polizia di Stato

