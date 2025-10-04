C’è chi tocca i sacchetti per carpirne informazioni, chi scuote lo scatolone per sentire i rumori all’interno o chi semplicemente prova a saggiarne il peso per indovinarne il contenuto. E’ la pesca misteriosa di pacchi smarriti e certificati al CremonaDue di Gadesco Pieve Delmona, visitabile fino all’8 ottobre.: il cliente sceglie dagli scatoloni i pacchi misteriosi, in arrivo da tutta l’unione europea, poi viene tutto pesato: 2 euro ogni 100 grammi quindi 20 euro al kg, al termine se il cliente accetta il totale, procede al pagamento.

L’iniziativa è organizzata da “Pokajoia”, realtà leader in Francia nella vendita di pacchi acquistati online e mai ritirati o smarriti. Sabbi Rahmani, titolare della società francese: “E’ una vendita alla cieca, chi arriva può solo toccare e scuotere i pacchi, ma poi la sorpresa è all’apertura, alla fine ricorda molto una lotteria. Non parliamo solo di pacchi Amazon, ma da tutta l’unione europea, all’interno si trova cosmetici, scarpe, abbigliamento…”

All’interno oggetti di tutti i tipi, tra delusione e sorpresa, come racconta un cliente all’uscita: “Ho trovato degli integratori, una felpa, un cuscino e una sorta di serratura”.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata