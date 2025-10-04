Venerdì sera i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due uomini di 49 e 41 anni, con precedenti di polizia a carico.

I militari, durante il servizio di controllo del territorio in città, avevano notato che i due uomini, già conosciuti, erano insieme vicino all’abitazione di uno dei due. Questi erano entrati nella casa per uscirne poco dopo, salire sulle rispettive auto e ripartire, ma sono stati fermati dalle pattuglie e perquisiti. Il 49enne è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina che aveva nascosto e quasi 1.000 euro in contanti.

Il 41enne è stato trovato in possesso due involucri, uno contenente 26 grammi di cocaina e l’altro contenente 7 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita. I militari hanno perquisito le loro abitazioni trovando nella casa del 49enne una confezione contenente 51 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma complessiva di oltre 2.000 euro.

Nella casa del 41enne hanno trovato 6 grammi di hashish, 33 grammi di marijuana, una pastiglia di ecstasy, sostanza da taglio, un bilancino elettronico e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Non solo, l’uomo era in possesso della somma di 700 euro. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due sono stati arrestati.

I due uomini sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cremona e la mattina del 4 ottobre sono stati accompagnati all’udienza di convalida conclusa con l’arresto, l’applicazione per entrambi della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed il rinvio dell’udienza al prossimo 29 ottobre.

