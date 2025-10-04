Una giornata ricca di iniziative ha concluso un innovativo percorso di partecipazione culturale: F.L.A.S.H. è tra i progetti vincitori del bando “Giovani in Biblioteca”, a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bando è stato promosso con l’obiettivo di essere strumento di attivazione e supporto per la creazione e la valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, in cui condividere percorsi e occasioni formative e culturali.

“Siamo molto felici di proporre questo evento che chiude il progetto FLASH, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e presentato dal Comune di Cremona. È uno spazio che si apre ai giovani della città, all’interno della Biblioteca del Centro Fumetto. Sette gruppi di giovani hanno ideato e realizzato eventi culturali che si svolgono non solo in questa sede, ma anche all’interno di Palazzo Affaitati” racconta Michele Ginevra del Centro Fumetto Andrea Pazienza.

“Abbiamo avuto un bel partenariato con associazioni ed enti pubblici: dalla Biblioteca Statale a Tapirulan, dal C.R.A.R.T al FAI. Tutti hanno collaborato per offrire occasioni di protagonismo culturale ai giovani, che hanno risposto con idee davvero molto belle: giochi, concerti, mostre, reading per tutta la giornata di sabato. Tutte le iniziative sono gratuite e invitiamo la città a partecipare” ha aggiunto Ginevra.

La cultura passa anche dal fumetto e dai giovani: “Certamente, attraverso l’arte dell’illustrazione, del racconto, della lettura e, ovviamente, della fruizione dei dipinti e dei capolavori custoditi nei nostri musei. È bello associare la cultura ai giovani e a un luogo come Palazzo Affaitati, nel quale convivono esperienze diverse e specifiche: dal Museo Ala Ponzone al Museo di Storia Naturale, dalla Biblioteca Statale alla Piccola Biblioteca, dal Centro Fumetto all’InformaGiovani. Sono luoghi che svolgono un grande lavoro per la cultura della città, anche per i giovani – ma non solo – e che, quando trovano la strada per lavorare insieme, come in questo caso, pur conservando le proprie specificità, producono grandi risultati” ha commentato l’Assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

