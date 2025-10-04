Dopo tre anni di attesa, a Stagno Lombardo è stato finalmente installato il Postamat, che entrerà in funzione tra una decina di giorni. La situazione era più complicata di quanto possa sembrare: grazie ai finanziamenti di RinnovaPoste, ormai dieci mesi fa erano stati sistemati i locali dell’ufficio postale del Comune, tra i lavori era prevista anche l’installazione del Postamat, ma questa non solo tardava ad arrivare, bensì si era proprio arenata.

Il Comune si trovava da tempo in difficoltà a seguito della chiusura della filiale di Banco BPM e di conseguenza, anche del bancomat. “Dopo varie interlocuzioni – spiega il sindaco Roberto Mariani – e con l’aiuto di un funzionario delle Poste di Roma, la situazione si è sbloccata. È stato un percorso lungo, ma alla fine ci siamo riusciti e tra una decina di giorni il Postamat sarà funzionante per tutti”.

