Sabato e domenica torna “La Mela di AISM”, l’evento di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promosso da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Anche a Cremona e provincia i volontari AISM saranno pronti a distribuire mele verdi, gialle e rosse contenute in una borsina rossa da circa 2 kg, disponibile con una donazione minima di 10 euro. Insieme ai frutti, un pieghevole informativo con un QR code per accedere alle ricette firmate da Chef Alessandro Borghese.

Ogni borsina è un gesto concreto per sostenere le 144 mila persone con sclerosi multipla in Italia, per lo più giovani, che ogni giorno affrontano una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla ricerca scientifica, l’unica arma oggi disponibile per arrivare a una cura risolutiva, e al potenziamento dei servizi sul territorio per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate

