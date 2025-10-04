Ultime News

Le pagelle di Inter-Cremo:
partita difficile per tutti

Alberto Grassi
Fill-1

SILVESTRI 6 – Si supera in alcune situazioni. Sbaglia il rilancio sul gol di Barella.

CECCHERINI 5 – Disputa la prima da titolare nella gara più difficile della stagione. Bonny e Lautaro vincono molti duelli dalla sua parte.

BASCHIROTTO 5,5 – Alcune ottime chiusure, fa il possibile sulle incursioni avversarie.

BIANCHETTI 5,5 – Mette esperienza e posizionamento, ma soffre comunque la velocità dei nerazzurri.

F. MUSSOLINI 5 – In grossa difficoltà nel duello con Dimarco

BONDO 5 – Fatica parecchio nella gestione della palla, qualche errore di troppo.

GRASSI 5,5 – Si prende alcune responsabilità gestendo palloni bollenti davanti alla difesa, ma il ritmo degli avversari lo mette in difficoltà.

VAZQUEZ 5,5 – Meglio nella ripresa, più avanzato. Nel primo tempo in mezzo al campo non riesce a risultare decisivo.

PEZZELLA 5,5 – Dumfries è un cliente più che scomodo, fa comunque il possibile.

JOHNSEN 5,5 – Ha pochi palloni a disposizione

SANABRIA 5 – Non riesce a dare peso offensivo, perde un pallone sanguinoso che costa il primo gol dell’Inter.

VANDEPUTTE 6,5 – Fornisce un assist delizioso per Bonazzoli.

VARDY 6,5 – Subrentra con il giusto piglio.

FAYE 6,5 – Ottimi i suoi primi minuti in grigiorosso.

BONAZZOLI 7 – Secondo gol a San Siro, sigla il gol della bandiera.

BARBIERI sv

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata
