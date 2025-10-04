A Cremona, il profumo del salame si mescola all’orgoglio di una terra che celebra le sue eccellenze. E alla Festa del Salame, in programma in città fino a domenica, c’è chi non passa inosservato: Manuel “Roccia” Battaglia, bresciano doc, influencer e atleta, ha ricevuto il titolo di Ambasciatore del Gusto. Il riconoscimento, conferito davanti a un Palasalame gremito, tra applausi e grande partecipazione del pubblico, premia non solo il suo amore per il panino al salame, ma anche la sua capacità di raccontarlo con passione, ironia e autenticità. Con il suo stile diretto e genuino, Roccia ha trasformato il panino al salame in un simbolo di vita, di sport e di italianità. Ogni giorno sui social, celebra la semplicità dei sapori veri, quelli che non hanno bisogno di filtri.

“Pane e salame credo sia la merenda di tutti: non c’è un’altra che la batta. Mi conoscono tutti per questo, e io ne sono più che fiero – commenta Manuel “Roccia” Battaglia. Ogni giorno ne mangio almeno sette fette, preferisco quello di capra, anche se è più impegnativo da fare. Quello di Cremona, invece, è molto buono, anche se diverso da quello bresciano, ma il bello dell’Italia è proprio questo: in ogni posto c’è una lavorazione diversa, ognuno ha la sua qualità e peculiarità”. Oltre a essere un volto noto sui social, Battaglia è anche un atleta di arm wrestling (braccio di ferro), disciplina in cui proprio recentemente ha conquistato due medaglie di bronzo nella tappa di Riyadh: “Rispetto ad altri atleti, che spesso si affidano a integratori e amminoacidi, io preferisco un’alimentazione semplice, genuina, legata alla terra: pane, salame e formaggio. È anche da qui che derivano i miei risultati. Ho ottenuto numerosi riconoscimenti e mi confronto con i migliori al mondo. Ma soprattutto credo sia importante credere in ciò che si fa e scegliere alimenti autentici, agricoli, che fanno bene al corpo e allo spirito”.

Tutti questi eventi culturali arricchiscono il programma della Festa del Salame 2025, rendendola un’occasione unica per incontrare i grandi nomi del settore, scoprire piccoli produttori d’eccellenza e soprattutto vivere il salame come mai prima: tra degustazioni, storie e abbinamenti sorprendenti. Cremona vi aspetta dal 3 al 5 ottobre, per un’edizione ricca di gusto, tradizione e creatività.

La manifestazione è promossa da Confcommercio Provincia di Cremona, Confartigianato Imprese Cremona e Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e vanta il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Cremona, Confartigianato Imprese Alimentazione, Confartigianato Imprese Lombardia, Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia. È organizzata da SGP GRANDI EVENTI in partnership con Assipan e in collaborazione con Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”, Villaggio della Mostarda e Fipe.

© Riproduzione riservata