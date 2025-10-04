Meloni “Senza dialogo col diverso germoglia il virus della guerra”





PERUGIA (ITALPRESS) – “San Francesco è stato uomo di pace, dialogo e confronto. Ha suscitato pace. Ha portato il suo messaggio dove altri non avevano osato. San Francesco ci insegna che si deve tentare di parlare con tutti, avversari e nemici. Dove si esaurisce il dialogo e si esaurisce la pazienza della relazione col diverso, con chi non ti piace o non la pensa come te, è lì che germoglia il seme della violenza e il virus della guerra, un messaggio oggi attualissimo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ad Assisi in occasione delle celebrazioni di San Francesco. “La pace, il dialogo e la diplomazia – aggiunge – sembrano non vincere e convincere. L’uso della forza prevale in troppe occasioni, sostituendosi alla forza del diritto. Eppure questo scenario, cupo e irreversibile, non deve spingerci alla resa, ad arrenderci all’idea che non ci sia altra opzione”.

