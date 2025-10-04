Ultime News

4 Ott 2025 Al CremonaDue la pesca
dei pacchi misteriosi e smarriti
4 Ott 2025 Installato a Stagno Lombardo
il nuovo Postamat
4 Ott 2025 La Cremonese non vuole fermarsi,
ma con l'Inter servirà un'impresa
4 Ott 2025 Regione Lombardia finanzia
tre progetti culturali cremonesi
4 Ott 2025 Canile al collasso: ospitati
43 cani, molti di grossa taglia
Video Pillole

SkinLongevity Magazine – Puntata del 4/10/2025

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella ventitreesima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Saturnino Gasparini, Vice Presidente AIDA e Presidente DermoscopyForum, e Gianluigi Giovene, responsabile Scientifico AIDA, entrambi presidenti del DermoscopyForum. Al centro della puntata l’evoluzione della dermatoscopia in Italia, espressa dal sodalizio dei due protagonisti della puntata.

sat/gsl

