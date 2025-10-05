La prima sconfitta in campionato, contro una delle squadre più attrezzate della Serie A. La Cremonese perde 4-1 a San Siro contro l’Inter, al termine di un match complicato. Si interrompe la striscia positiva grigiorossa, ma questo non cancella l’ottimo avvio di stagione.

La partenza è più che in salita: Sanabria perde palla in mezzo al campo, Barella recupera e serve in profondità Bonny che, con grande intelligenza, mette dentro per Lautaro Martinez che non può sbagliare. La Cremo incassa il colpo e si affida a Silvestri per evitare il gol del raddoppio nerazzurro. 2-0 che arriva al 38’, grazie all’assist di Dimarco per il colpo di testa di Bonny.

La ripresa non cambia trama al match, con i ragazzi di Chivu che trovano il 3-0 con un preciso diagonale di Dimarco al minuto 55. Due minuti dopo arriva un’altra rete dell’Inter: Silvestri sbaglia il rinvio, Mkhitaryan ne approfitta, palla per Bonny che serve a Barella l’assist per il 4-0. Nel finale tanti cambi per Davide Nicola, e proprio i subentranti confezionano il 4-1. Vardy recupera palla con una scivolata e allarga per Vandeputte, cross del belga che pesca sul secondo palo Bonazzoli, al suo secondo gol in campionato, entrambi arrivati a San Siro.

La Cremonese resta dunque a quota 9 punti, una classifica che continua comunque a essere più che positiva. Ora la sosta, per preparare al meglio la gara del 20 ottobre contro l’Udinese.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata