Dal Piemonte alla Calabria: tutti
a Cremona per la festa del Salame
Dalla Sardegna alla Calabria fino al Piemonte, passando naturalmente per il territorio cremonese.
La settima edizione della Festa del Salame è riuscita a portare a Cremona migliaia di turisti, appassionati e curiosi per una kermesse culinaria tra le più importanti del settore.
Oltre a numerose iniziative ed ospiti di fama nazionale, a riempire i centralissimi Corso Campi, Garibaldi e Cavour sono stati decine di stand arrivati da diverse parti dello Stivale, ognuno con i propri prodotti e peculiarità.
Grandi protagonisti restano però anche i produttori di salami del territorio, portatori di una conoscenza tramandata di generazione in generazione.
Il servizio di Andrea Colla
