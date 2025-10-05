Dalla Sardegna alla Calabria fino al Piemonte, passando naturalmente per il territorio cremonese.

La settima edizione della Festa del Salame è riuscita a portare a Cremona migliaia di turisti, appassionati e curiosi per una kermesse culinaria tra le più importanti del settore.

Oltre a numerose iniziative ed ospiti di fama nazionale, a riempire i centralissimi Corso Campi, Garibaldi e Cavour sono stati decine di stand arrivati da diverse parti dello Stivale, ognuno con i propri prodotti e peculiarità.

Grandi protagonisti restano però anche i produttori di salami del territorio, portatori di una conoscenza tramandata di generazione in generazione.

Il servizio di Andrea Colla

