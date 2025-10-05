Ultime News

Cronaca

Dal Piemonte alla Calabria: tutti
a Cremona per la festa del Salame

Gli espositori alla festa del Salame di Cremona
Dalla Sardegna alla Calabria fino al Piemonte, passando naturalmente per il territorio cremonese.
La settima edizione della Festa del Salame è riuscita a portare a Cremona migliaia di turisti, appassionati e curiosi per una kermesse culinaria tra le più importanti del settore.

Oltre a numerose iniziative ed ospiti di fama nazionale, a riempire i centralissimi Corso Campi, Garibaldi e Cavour sono stati decine di stand arrivati da diverse parti dello Stivale, ognuno con i propri prodotti e peculiarità.
Grandi protagonisti restano però anche i produttori di salami del territorio, portatori di una conoscenza tramandata di generazione in generazione.

Il servizio di Andrea Colla

