Più moderno, più interattivo, più coinvolgente: il nuovo sito web di Mondo Padano è online:

CLICCA QUI PER SCOPRIRLO

Caratterizzato dal grande impatto delle immagini a tutto schermo, il nuovo portale del settimanale di approfondimento del nostro territorio e del nostro network comprende, in apertura, le notizie principali scelte della redazione, in rotazione automatica.

Ben visibile l’accesso diretto e sempre presente all’edizione digitale di Mondo Padano, con i contenuti e la qualità degli approfondimenti del settimanale in edicola (e online) ogni venerdì.

Lo sfogliabile è sempre più completo e moderno, per poter leggere il giornale ovunque ci si trovi.



Quattro le notizie principali scelte dalla redazione, a cui si aggiungono i focus con il punto di vista di firme prestigiose del settimanale.



Economia & Lavoro, Cultura & Spettacoli, Attualità e una ricchissima sezione delle Rubriche compongono il menù del nuovo sito che comprende una sezione multimedia completamente rinnovata con video, fotogallery e la novità dei podcast.

Un sito innovativo e responsive, accessibile anche da mobile con una versione dedicata, per poter rimanere informati su ciò che accade: tutto in un click.



© Riproduzione riservata