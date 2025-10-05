Ultime News

5 Ott 2025 Festa del Volontariato, oltre 100
associazioni in centro a Cremona
5 Ott 2025 Il salame al gin protagonista
alla Festa del Salame
5 Ott 2025 Dal Piemonte alla Calabria: tutti
a Cremona per la festa del Salame
5 Ott 2025 Tavola della pace: un collegamento
con Gaza da Piazza del Comune
5 Ott 2025 Dal Lions tre bastoni elettronici
per l'Unione Italiana Ciechi
Video Pillole

Tg Ambiente – 5/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Europa, 44 miliardi l’anno persi per il clima
– La formazione punta sull’economia circolare
– Da Anas un piano per la sostenibilità
– Mobilità green, italiani più attenti ma ancora legati all’auto
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...