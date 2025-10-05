Ultime News

5 Ott 2025 Festa del Salame, bilancio in
positivo: 30% di espositori in più
5 Ott 2025 Cappella, la Mezzapadana fa centro:
oltre 350 persone alla corsa
5 Ott 2025 Più moderno, più coinvolgente:
ecco il nuovo sito di Mondo Padano
5 Ott 2025 "24 minuti", su CR1 l'approfondimento
del week end: si parla di migrazioni
5 Ott 2025 Expo Osaka, anche Cremona
in prima linea con i suoi violini
Video Pillole

Torna Montecitorio a porte aperte, sfilata di auto storiche

ROMA (ITALPRESS) – Torna Montecitorio a porte aperte. Per l’occasione, questa mattina, è stata organizzata anche una sfilata di alcune vetture storiche, in sosta in piazza. L’iniziativa è stata curata dal Circolo romano La Manovella. A inaugurare la nuova stagione è stata la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso. Nell’Aula della Camera, Pierpaolo Petta e Katia Raineri hanno eseguito per ciascun gruppo di visitatori una breve esibizione musicale dal titolo Aria elettrica.
mgg/mca2
Fonte video: Camera dei Deputati

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...