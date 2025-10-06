Da Quore a Cuore, prevenzione cruciale per le malattie cardiovascolari





MILANO (ITALPRESS) – In Italia le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, con oltre 220.000 decessi ogni anno: 25 ogni ora, un dato che conferma l’urgenza di programmi di prevenzione diffusi. A Milano, al 59° Congresso Nazionale di Cardiologia – inaugurato durante la Giornata Mondiale del Cuore – sono stati presentati i risultati della campagna Novartis “Da Quore a Cuore”, patrocinata da Fondazione Italiana per il Cuore e Associazione Italiana Scompensati Cardiaci. All’ingresso è stata collocata l’installazione simbolo della campagna: due mani che, da disallineate, si ricompongono in un cuore perfetto, un invito visivo a non sottovalutare il colesterolo alto e a trasformare la prevenzione in un gesto quotidiano.

f28/fsc/gsl

© Riproduzione riservata