6 Ott 2025 Arriva la prima superluna del 2025
Il 7 ottobre l'evento spettacolare
6 Ott 2025 Conferenze "Gli ex dell'Aselli"
Il 10 ottobre in Sala Puerari
6 Ott 2025 Juliette: 6 anni fa il "pestaggio"
Ma i testimoni fanno "scena muta"
6 Ott 2025 Caritas Cremonese, raccolti già
30mila euro per la Terra Santa
6 Ott 2025 La Virgilio ripulisce il centro:
raccolti 30 chili di rifiuti
Da Quore a Cuore, prevenzione cruciale per le malattie cardiovascolari

MILANO (ITALPRESS) – In Italia le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, con oltre 220.000 decessi ogni anno: 25 ogni ora, un dato che conferma l’urgenza di programmi di prevenzione diffusi. A Milano, al 59° Congresso Nazionale di Cardiologia – inaugurato durante la Giornata Mondiale del Cuore – sono stati presentati i risultati della campagna Novartis “Da Quore a Cuore”, patrocinata da Fondazione Italiana per il Cuore e Associazione Italiana Scompensati Cardiaci. All’ingresso è stata collocata l’installazione simbolo della campagna: due mani che, da disallineate, si ricompongono in un cuore perfetto, un invito visivo a non sottovalutare il colesterolo alto e a trasformare la prevenzione in un gesto quotidiano.
